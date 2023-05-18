Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın izle! Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması canlı izle! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın hangi kanalda?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimin 2. tura kalması sonrası yarın basın karşısına çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı ne zaman? 18 Mayıs Kılıçdaroğlu toplantısı hangi kanalda? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın hangi kanalda?

KEMAL KILIÇDAROĞLU CANLI YAYIN İZLE

DarkWeb Haber'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 14 Mayıs seçim süreci ve ikinci tur ile ilgili basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Kılıçdaroğlu canlı yayında 14 Mayıs seçim süreci ve ikinci tur ile ilgili konuşmasını gerçekleştiriyor. Aşağıda yer almakta olan kısım ileKemal Kılıçdaroğlu basın açıklamasını canlı olarak izleyebilirsiniz.





Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimin 2. tura kalması sonrası "Türkiye için karar ver" notuyla bir video paylaştı. Açıklamalarında Sinan Oğan'ın "sığınmacının gönderilmesi" şartına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

"Vatanını seven sandığa gelsin"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimin 2. tura kalması sonrası "Türkiye için karar ver" notuyla bir video paylaştı. Açıklamalarında Sinan Oğan'ın "sığınmacının gönderilmesi" şartına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.