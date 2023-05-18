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Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı ne zaman? 18 Mayıs Kılıçdaroğlu toplantısı hangi kanalda?

Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı ne zaman? 18 Mayıs Kılıçdaroğlu toplantısı hangi kanalda?

Gündem Haberleri

Seçimlerin 2. tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,basın toplantısı kararı aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı ne zaman? 18 Mayıs Kılıçdaroğlu toplantısı hangi kanalda?

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimin 2. tura kalması sonrası yarın basın karşısına çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı ne zaman? 18 Mayıs Kılıçdaroğlu toplantısı hangi kanalda?

KEMAL KILIÇDAROĞLU BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

DarkWeb Haber'den yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde 14 Mayıs seçim süreci ve ikinci tur ile ilgili basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

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