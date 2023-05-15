Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ederken, adaylar arasındaki yarış devam ediyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında ise Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması ne? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ne dedi? Kılıçdaroğlu açıklaması ne? sorularına yanıt arandı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU BASIN AÇIKLAMASI NE?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemin bloke edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz. Algı yönetimini bırakın. Bu iş ciddidir. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız." dedi.

Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemin bloke edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, algı yönetimi yapıldığını kaydetti. YSK'ya da çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, tüm oylar sayılana kadar sandıkların terk edilmemesini istedi.

"ÜST ÜSTE İTİRAZLARLA SİSTEMİ BLOKE EDİYORLAR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: Oyumuzun yüksek olduğu sandıklardan üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandıklar var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. Bu işin bir oldubittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz.

"YSK'YI SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUM"

Algı yönetimini bırakın. Bu iş ciddidir. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkı oyalamayın. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız.