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Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye katılacak mı, Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon, Oğuzhan Uğur'a katılacak mı?

Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye katılacak mı, Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon, Oğuzhan Uğur'a katılacak mı?

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Oğuzhan Uğur, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi provokasyonlarla ilgili çekinceleri olduğu için gelmeyeceklerini söyledi" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a katılıp katılmayacağı uzun süredir merak konusuydu. Seçime kısa bir süre kala Oğuzhan Uğur'dan açıklama gelirken Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'ye katılacak mı, Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon, Oğuzhan Uğur'a katılacak mı, araştırıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV'YE KATILACAK MI?

Oğuzhan Uğur, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi provokasyonlarla ilgili çekinceleri olduğu için gelmeyeceklerini söyledi" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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