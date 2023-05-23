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Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV MAM fragman izle!

Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV MAM fragman izle!

Gündem Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV fragman izle!

Daha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'u ağırladı. Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV fragman izle!

KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV FRAGMAN İZLE!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. İşte fragman:

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

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