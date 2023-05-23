Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV MAM fragman izle!
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV fragman izle!
Daha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'u ağırladı. Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV fragman izle!
KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV FRAGMAN İZLE!
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. İşte fragman:
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023