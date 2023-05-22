Kemal Kılıçdaroğlu Babala Tv izle! Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu Youtube FULL izle!
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı açıklandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Babala Tv izleme linki var mı? Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu Youtube FULL izleniyor mu?
aha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayının katılacağını canlı yayında öğrendiğini söyledi ve teşekkür etti. Yaşanan gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Babala Tv izleme linki ve Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu Youtube FULL izleme linki araştırıldı.
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