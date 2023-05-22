Kemal Kılıçdaroğlu Babala Tv izle! Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu Youtube FULL izle!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı açıklandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Babala Tv izleme linki var mı? Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu Youtube FULL izleniyor mu?