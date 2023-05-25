Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mevzular Açık Mikrofon programında konuk alması ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü yayınlandı mı? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü yayınlandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon nerede yayınlanıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı açıklanmasının ardından birçok vatandaş tarafından Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü yayınlandı mı? Sorusu araştırıldı. Programın kesitleri sosyal medya üzerinde oldukça büyük beğeni aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü yayınlandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon nerede yayınlanıyor?

KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

Mevzular Açık Mikrofon programı 21 Mayıs tarihinde çekimlere başlamıştı. 24 Mayıs Çarşamba günü Oğuzhan Uğur'un sosyal medya üzerinde bölüm duyurusunu gerçekleştirmesi ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü izleyiciler ile buluştu. Mevzular Açık Mikrofon programında konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölümünün yayınlanma tarihi Çarşamba günü 21.30 olarak açıklanmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU MEVZULAR AÇIK MİKROFON NEREDE YAYINLANIYOR?

Mevzular Açık Mikrofon programı, program sunucusu Oğuzhan Uğur tarafından gerçekleştirilmektedir ve Youtube üzerinde yayınlanmaktadır. 24 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV bölümü, Youtube üzerinden izlenebilmektedir.