CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya yapacağı ziyaret vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyareti ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman Almanya' ya gidecek? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya ziyarete gidecek ve vatandaşlar ise Kemal KılıçdaroğluAlmanya ziyareti ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman Almanya' ya gidecek? sorularını merak ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Berlin'e yapacağı ziyaretin yanında Frankfurt ve Münih'e de uğraması bekleniyor. İşte merak edilenler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALMANYA ZİYARETİ NE ZAMAN?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın TK 1721 sefer sayılı uçağıyla saat 08.55'te Almanya'ya bugün gitti.