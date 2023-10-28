İçişleri Bakanı Ali Yerilkaya'nın uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele bağlamında desteklenmesi gerektiğini ifade eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları merak ediliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Ali Yerlikaya için ne dedi? Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklaması nedir? İşte detaylar…

Önümüzdeki hafta yapılacak kurultayda Özgür Özel ile liderlik yarışına girecek Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemlerde uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik mücadelesi ile gündeme gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Ali Yerlikaya için ne dedi? Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklaması nedir? İşte detaylar…

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALİ YERLİKAYA İÇİN NE DEDİ?

Sözcü'den İpek Özbey'in gündeme dair sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Aslında bütün olayları polisimiz biliyor. Yani Güney Amerika'dan uyuşturucunun geldiğini, Afrika'da geminin değiştirilerek orada aktarıldığını, oradan bizim limanlarımıza geldiğini, içeride kimler tarafından pazarlandığını polisimiz biliyor ama iktidar buna göz yumuyordu. Çünkü bunların elinde büyük bir para gücü vardı. Bunların seçim harcamalarını finanse ediyordu. Dolayısıyla patronlara dokunulmadı ve kara paralarının Türkiye'ye gelmesi için yasa çıkarıldı. Çeteler burada hesaplaşmaya başladı. Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yolgeçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde (2016)

KILIÇDAROĞLU İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMASI NEDİR?

CHP lideri, seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen "Eksiği nerede gördünüz?" sorusuna "Oyumuzun düşük olduğu kırsala daha fazla ağırlık verebilirdik. Ben büyük mitinglere hep karşı çıktım. Seçim meydanına gelen kişiler, kırsalda, mahallelerde çalışsaydı, kurultayda harcadığımız enerjiyi cumhurbaşkanlığında harcasaydık çok daha farklı bir sonuç elde ederdik" cevabını verdi.

DEVA PARTİLİ BAŞKANLARLA GİZLİ GÖRÜŞME

DEVA Partisi'nden istifa eden ilçe başkanlarıyla gizlice görüşmesine de açıklık getiren Kılıçdaroğlu, "Ben siyasetçiyim, herkesle her yerde buluşurum. Bina benim nerede sorun var, bilmem mümkün mü? Ben binayla değil, vatandaşla buluşuyorum" şeklinde konuştu.