Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme sonrası ilk açıklama merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme sonrası ilk açıklama!

Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi sonrası ilk açıklama: Bazı sorularımız vardı, kararımızı kısa süre sonra açıklayacağız

Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme sonrası ilk açıklama nedir merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme sonrası ilk açıklama merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşme sonrası ilk açıklama! Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.

"KARARIMIZI KISA SÜRE SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

Özdağ, "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

OĞAN, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.

OĞAN, İLK TURDA YÜZDE 5,17 OY ORANINA ULAŞMIŞTI

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Nazik ziyaretleri için Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz. pic.twitter.com/mCWjYIpytk — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 19, 2023