Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerine 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili seçilerek başladı. 28 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2007 seçimlerindeki oy oranı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Kemal Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerinde kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerindeki oy oranı ne? Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerinde ne kadar oy aldı? soruları aratılıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerinde kaç oy aldı? sorusu gündemde yer alıyor. 28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar seçimlere dair merak edilenleri araştırıyor. Aratılanlar arasında ise Kemal Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerinde kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerindeki oy oranı ne? Kılıçdaroğlu 2007 seçimlerinde ne kadar oy aldı? soruları yer aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu 2007seçimlerinde kaç oy aldı? İşte merak edilenler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU 2007 SEÇİMLERİNDE KAÇ OY ALDI?

Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul 2. bölge 5. sıra adayı olarak girdiği 2007 genel seçimlerinde yüzde 25,36 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde 24 milyon 595 bin 178 oy aldı ve geçerli oy oranı yüzde 44,88 oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu (d. 17 Aralık 1948; Ballıca, Nazımiye, Tunceli), Türk ekonomist, bürokrat ve politikacıdır. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanı olmakla birlikte Türkiye'nin ana muhalefet lideridir. 2002-2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. Haziran 2015'te İzmir 2. Bölge milletvekili olarak yeniden meclise girmiş, 2023'e kadar bu görevini sürdürmüştür.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ekonomi maliye bölümünden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992-1996 ve 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) genel müdürlüğü yaptı. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP milletvekili olarak meclise girdi, aynı zamanda partisinin grup başkanvekilliği görevini üstlendi. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı oldu ancak oyların yüzde 37'sini alarak Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Kadir Topbaş karşısında seçimi kaybetti.

2010 yılında Deniz Baykal'ın kaset skandalı sonrası genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin yüzdelik oyunu 5,11 puan artırdı. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler arttı. 2014, 2016 ve 2018'de yapılan kurultaylarda da yeniden genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu, CHP'yi büyük çadır koalisyonu Millet İttifakı çatısı altına soktu. CHP, 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde de ana muhalefet statüsünü korudu. 2019 yerel seçimlerinde partisi, 17 yıl sonra ilk defa AK Parti'ye karşı başkent Ankara'da aday Mansur Yavaş ile ve en büyük şehir İstanbul'da aday Ekrem İmamoğlu ile kazandı. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu.