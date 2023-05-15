Kemal Kılıçdaroğlu 2. turdan çekilebilir mi, çekilirse ne olacak, adaylıktan çekilir mi? Kılıçdaroğlu 2. turda yerini Sinan Oğan'a bırakabilir mi?

Seçim ikinci tura kaldı! Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranları açıklandı. Bunun ardından vatandaşlar Kılıçdaroğlu 2. turda yerini Sinan Oğan'a bırakabilir mi sorusunun cevabını merak etti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu 2. turdan çekilebilir mi, çekilirse ne olacak? 2. turda Sinan Oğan Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilir mi? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu 2. turdan çekilebilir mi, çekilirse ne olacak? Kılıçdaroğlu 2. turda yerini Sinan Oğan'a bırakabilir mi? İşte bilgiler...

SEÇİMLER 2. TURA MI KALDI?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Yener, adayların kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir."

ADAYLARDAN BİRİSİ SEÇİMDEN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması gündem yarattı. İnce'nin adaylıktan çekilmesi ise akıllara atılacak oyların geçersiz olup olmayacağı sorusunu getirdi. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk yaptığı açıklamada "Oy pusulası değiştirilmez, İnce'nin aldığı oylar geçersiz sayılmaz" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi. Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU 2. TURDA YERİNİ SİNAN OĞAN'A BIRAKABİLİR Mİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR Mİ?

YSK'nın resmi kararlarına göre oy pusulası değiştirilemez ve adayın aldığı oylar geçersiz sayılamayacağı için seçimlerde 2. turda resmi olarak adaylıktan çekilme durumu bulunmuyor. Adaylar çekilme kararı alsa bile vatandaşlar 2 adaydan birine oy verebiliyor. Bu durumdan dolayı sosyal medyada yer alan; Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilebileceği ve onun yerine Sinan Oğan'ın geçebileceği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır .