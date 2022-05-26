Kemal Çelik kimdir? Kemal Çelik kaç yaşında, nereli? Kemal Çelik hayatı ve biyografisi! - Haberler

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KEMAL ÇELİK KİMDİR?

Kemal ÇELİK

Adalet ve Kalkınma Partisi

Antalya / Serik - 1956, Nebi, Zehra.

Mülki İdari Amiri , Vali; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Kaymakam , Mülkiye Başmüfettişi, Hakkari ve Merkez Valisi - Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı.

XXI inci Dönem Antalya Milletvekili seçildi.

Evli, 3 Çocuk babasıdır.

Çelik, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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