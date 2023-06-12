Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kemal Bülbül hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kemal Bülbül'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli? Kemal Bülbül hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kemal Bülbül hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kemal Bülbül'ün hayatını araştırıyor. Peki, Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli? Kemal Bülbül hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KEMAL BÜLBÜL KİMDİR?

Kemal Bülbül (d. 1963, Malatya), Türk öğretmen, siyasetçi ve TBMM 27. dönem HDP Antalya milletvekilidir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Adıyaman, Ankara ve Van illerinde öğretmenlik görevini ifa etmiştir. Eğit-Sen, EĞİTİM-Sen ve KESK'i kurmuştur. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreterliği yapmıştır. HADEP Ankara İl Başkanlığı görevinde de bulunan Bülbül; iyi düzeyde Kürtçe bilmektedir, evli ve bir çocuk babasıdır.