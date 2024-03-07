Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige nereli? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL BİGE KİMDİR?

Kemal Bige, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.