Son zamanların merak edilen isimleri arasında yer almakta olan Kemal Bayraktar hakkında birçok detay merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Kemal Bayraktar kimdir? Kemal Bayraktar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Bayraktar hayatı ve biyografisi!

Derince Belediyesinde görev yapmakta olan Kemal Bayraktar hakkında birçok detay merak konusu oluyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Kemal Bayraktar kimdir? Sorusu sorgulatılmakta. Bu haberimiz içerisinde Kemal Bayraktar kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kemal Bayraktar kimdir? Kemal Bayraktar kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Bayraktar hayatı ve biyografisi!

KEMAL BAYRAKTAR KİMDİR?

Kemal Bayraktar, Derince Belediyesi başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kemal Bayraktar, 1979 yılında Derince de dünyaya geldi.

Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu, Derince 19 Mayıs Orta Okulu, Derince 19 Mayıs Lisesi, Azerbaycan Bakü Mühendislik Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Azerbaycan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans International Dublin University Uluslararası İşletme Yönetimi (MBA) Yüksek Lisans, International Dublin University Uluslararası İşletme Yönetim Doktora eğitimine devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğünde görev yaptı.

Derince Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü,

Derince Belediyesi Çenesuyu AŞ Tesis Müdürlüğü,

24.25.26 Dönem TBMM AK PARTİ Milletvekili Danışmanlığı,

Çayırova Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü,

Çayırova Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı,

TÜBİTAK Marmara TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Özel Kalem Müdürü görevlerinde bulundu.

2019 Yerel seçimleri sonrası;

Derince Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı,

Çenesuyu A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği,

DERTAŞ A.Ş ( Derince Taşköprü Tarım Ürünleri Anonim Şirketi ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

Kemal Bayraktar evli ve 3 çocuk babasıdır.