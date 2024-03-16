Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli?
Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Defne Belediye Başkan adayı olan Kemal Ateş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kemal Ateş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kemal Ateş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KEMAL ATEŞ KİMDİR?
Kemal Ateş, Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Defne Belediye Başkan adayı Kemal Ateş esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.