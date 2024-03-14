Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli?
Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır-Ergani Belediye Başkan adayı olan Kemal Atabey hakkında merak edilenler gündemde. Peki, Kemal Atabey kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey oldu. Peki, Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli?
KEMAL ATABEY KİMDİR?
Kemal Atabey, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Ergani Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.