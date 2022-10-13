Kemal Anıl Hiçyılmaz: NFT için sanat eseri yakmak bir meydan okuma

"Ninja Squad" adlı NFT koleksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Ninja Traders topluluğunun kurucusu Kemal Anıl Hiçyılmaz, "NFT için sanat eseri yakma akımı bir meydan okuma. Aynı zamanda bu meydan okuma NFT için bir milat. Bu akımın daha da güçlenmesi kaçınılmaz" dedi.

NFT dünyasında Ninja Traders topluluğunun kurucusu kimliğiyle saygın bir yere sahip olan Kemal Anıl Hiçyılmaz, Meksika'da bir sanat koleksiyoncusunun NFT koleksiyonunu tanıtmak için Frida Kahlo'nun 10 milyon dolarlık çizimini yakması ile başlayıp İngiltere'nin önde gelen çağdaş sanatçılarından Damien Hirst'ün NFT'si satılan yüzlerce eserini yakmaya başlamasıyla tartışılmaya başlayan akımı değerlendirdi. Hiçyılmaz'a göre sanat eseri yakma akımı bir meydan okuma.

NFT'LER SANATTA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİFİ

Dijital bir çağda yaşadığımızı, akıllı telefonlar, akıllı cihazlar ve evler, otomobillerin hayatımızın vazgeçilmezleri haline geldiğini belirten Kemal Anıl Hiçyılmaz, "Fotoğraf albümleri bile yerini sosyal hesaplara bıraktı. Böylesi bir çağda sanatı kalıplara sokmak mümkün değil. Sanat ve sanatçı öncüdür. Benzersiz sertifikalar olarak tanımlayabileceğimiz NFT'ler sanatta dijital dönüşüm sürecinin lokomotifi. Bu anlamda sanat eseri yakmak bir meydan okuma. Bu meydan okumanın güçlenerek devam etmesini bekliyorum" dedi.

SANAT ESERİ YAKMA AKIMINA TÜRK SANATÇILAR DA KATILACAK

Kemal Anıl Hiçyılmaz, sanat eserinin fiziki olmasının bir koşul olmadığını da savundu: "Sanatta aslolan fikir ve özgünlüktür. Eşsiz olma halidir. Eşsiz bir eseri dijital ortamda yaratıp ya da vat olan eseri o ortama aktarmak, onu eşsiz bir şekilde sertifikalamak heyecan verici. Sanatçılar için bu heyecana kapılmamak mümkün değil. Yakında bu meydan okumaya aralarında Türk sanatçıların da olduğu dünyaca ünlü birçok sanatçının katılacağı kanaatindeyim."