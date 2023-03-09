Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kemal Albayrak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kemal Albayrak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak kaç yaşında, nereli? Kemal Albayrak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kemal Albayrak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kemal Albayrak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kemal Albayrak kimdir? Kemal Albayrak kaç yaşında, nereli? Kemal Albayrak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KEMAL ALBAYRAK KİMDİR?

Kemal Albayrak (d. 1956, Ahılı, Kırıkkale), Türk siyaset adamı.

Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ve Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur, aynı Üniversitede Master yapmıştır. Kırıkkale'de Öğretmenlik ve İdarecilik, Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, Ahılı Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Dairesi Başkanlığı, TBMM XX. ve XXI. Dönem Kırıkkale Milletvekilliği, XXI. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.