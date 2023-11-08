İbrahim Selim, sunucusu olduğu Kelime Oyunu'nda yarışmacının Arapça kökenli bir soru üzerine verdiği esprili yanıt izleyenleri kahkahaya boğuldu. Gülmekten konuşamayan Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" dedi. Peki, Kelime Oyunu yarışması "Arapça Kökenli Söz" Sorusu nedir, cevabı nedir? İşte detaylar…

Sayısız dizi ile projede yer alan başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda Kelime Oyunu yarışmasını sunmaya başladı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Selim, yarışmacının Arapça kökenli bir kelimenin sorulduğu soruda "El indirim" demesiyle gülme krizine girdi. Kelime Oyunu yarışması "Arapça Kökenli Söz" Sorusu nedir, cevabı nedir? İşte detaylar…

KELİME OYUNU YARIŞMASI "ARAPÇA KÖKENLİ SÖZ" SORUSU NEDİR, CEVABI NEDİR?

Yarışmanın son bölümünde "Fiyatta yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz nedir?" sorusu soruldu. Yarışmacı Hüseyin ise "El indirim" diyerek espri yapınca İbrahim Selim kahkahaya boğuldu. Sorunun cevabı ise Tenzilat idi. Süre boyunca gülmekten konuşamayan Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" şeklinde konuştu.