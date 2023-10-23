TV2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu belli oldu. İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nu mu sunacak ve Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu kimdir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu kimdir? İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nu mu sunacak?

Başarılı sunucu İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nu mu sunacak merak edilirken Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Uzun zamandır dijitalde yayınlanan işlerde rol alan ve aynı zamanda YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, ekranlara dönüyor. Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu kimdir? İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nu mu sunacak? Detaylar haberimizdedir…

KELİME OYUNU'NUN YENİ SUNUCUSU KİMDİR?

İbrahim Selim, TV2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu. Selim'in yeni sunucusu olduğu yarışma, bugünden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak.

İBRAHİM SELİM, KELİME OYUNU'NU MU SUNACAK?

Kelime Oyunu ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Selim yeni projesi için "Kelime Oyunu, yıllardır ekranın kıymetli işleri arasında yer alıyordu. Bu işi bu sezon itibariyle devralmak benim için de ayrı bir heyecan. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz birlikte" dedi. Kelime Oyunu, 23 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Teve2'de seyirciyle buluşacak.

İbrahim Selim

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

Dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat bulunur. Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde rol almış; Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir.