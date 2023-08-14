Kelime Oyunu yarışmasının yeni sezonunda Ali İhsan Varol'un yerine kim olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ali İhsan Varol'un neden ayrıldığı araştırılmaktadır. Peki, Kelime Oyunu Ali İhsan Varol neden ayrıldı? Kelime Oyunu yeni sunucu İbrahim Selim mi oldu? İşte detaylar...

İlk kez yayınlandığı 5 Ocak 2009 tarihinden Kelime Oyunu yarışması hafta içi her gün Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekranlara geliyordu. Yeni sezonda Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yapmayacağı haberi gündeme geldi. Ali İhsan Varol neden ayrıldı sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kelime Oyunu Ali İhsan Varol neden ayrıldı? Kelime Oyunu yeni sunucu İbrahim Selim mi oldu? Detaylar haberimizde...

KELİME OYUNU ALİ İHSAN VAROL NEDEN AYRILDI?

Kelime Oyunu yeni sezonunda Ali İhsan Varol yer almayacaktır. Ali İhsan Varol'un sunuculuğu neden bıraktığı yönünde resmi bir açıklama yapılmamıştır.

KELİME OYUNU YENİ SUNUCU KİM OLDU?

Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim olmuştur.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

DOT Tiyatro'da ilk kez 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. 2017'de Beşiktaş Kültür Merkezi ve ID İletişim'in yapımıyla sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyununda Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ile birlikte başrolde yer aldı. Aynı yıl İstanbul'da İş Sanat'ta sahnelenen Fantastik Hikayeler Makinesi adlı çocuk oyununda rol aldı. 2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Harikalar Diyarında masalının bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlendi.

Dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat bulunur. Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde rol almış; Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler olmuştur.