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Keledoş tarifi! Masterchef Keledoş nedir, nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler! Keledoş hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

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Keledoş tarifi! Masterchef Keledoş nedir, nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler! Keledoş hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Keledoş yapılması istendi. Peki Masterchef Keledoş nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler nelerdir? Keledoş yemek tarifi! Keledoş nasıl yapılır? Keledoş hangi yöreye aittir? Keledoş yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Keledoş tarifi oldu. Peki en güzel Keledoş yemek tarifi nasıldır? Keledoş yemeği nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler nelerdir? Keledoş nasıl yapılır? Keledoş için gerekenler neler?

  • Kavurma eti
  • Yarım su bardağı nohut
  • 1 su bardağı den (Döğme)
  • Yarım su bardağı yeşil mercimek
  • İki avuç ak pancar
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı kurut

Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.

Ağrı'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Keledoş, döğülmüş buğdayla yapılır. Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen muhteşem yemek olan keledoş Ağrı halkının vazgeçilmez yemeklerindendir.

Keledoş, Van ve yöresine ait bir yemektir.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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