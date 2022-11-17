Keledoş tarifi! Masterchef Keledoş nedir, nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler! Keledoş hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Keledoş yapılması istendi. Peki Masterchef Keledoş nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler nelerdir? Keledoş yemek tarifi! Keledoş nasıl yapılır? Keledoş hangi yöreye aittir? Keledoş yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Keledoş tarifi oldu. Peki en güzel Keledoş yemek tarifi nasıldır? Keledoş yemeği nasıl yapılır? Keledoş için gerekli malzemeler nelerdir? Keledoş nasıl yapılır? Keledoş için gerekenler neler?

KELEDOŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Kavurma eti

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı den (Döğme)

Yarım su bardağı yeşil mercimek

İki avuç ak pancar

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kurut

KELEDOŞ NASIL YAPILIR?

Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.

KELEDOŞ NEDİR? HANGİ YÖREYE AİT?

Ağrı'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Keledoş, döğülmüş buğdayla yapılır. Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen muhteşem yemek olan keledoş Ağrı halkının vazgeçilmez yemeklerindendir.

Keledoş, Van ve yöresine ait bir yemektir.