Keledoş tarifi! MasterChef Keledoş nasıl yapılır?

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Keledoş ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Keledoş nasıl yapılır? Keledoş nedir? Keledoş nasıl yapılır, Keledoş yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Keledoş yapıldı, evde klasik Keledoş yapıldı! İşte en güzel Keledoş!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Keledoş hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Keledoş hazırladı. Peki, Keledoş nedir? Keledoş nasıl yapılır? Keledoş nedir?

KELEDOŞ TARİFİ!

Ağrı'nın en meşhur yemeklerinden biri olan Keledoş, döğülmüş buğdayla yapılır. Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen muhteşem yemek olan keledoş Ağrı halkının vazgeçilmez yemeklerindendir.

Keledoş Malzemeleri Nelerdir

Kavurma eti

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı den (Döğme)

Yarım su bardağı yeşil mercimek

İki avuç ak pancar

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kurut

Keledoş Nasıl Yapılır

Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.

Kaynak:Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü