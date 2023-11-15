Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık iki golcüyü gözüne kestirdi. Arama motorlarında Kelechi Iheanacho kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları araştırıldı.

KELECHİ İHEANACHO KİMDİR?

Kelechi Promise Iheanacho (d. 3 Ekim 1996), Premier League kulübü Leicester City takımında oynayan Nijeryalı millî futbolcudur.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşı Kelechi Iheanacho ve Alexander Lind için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Nijeryalı forvet Iheanacho yer alırken, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Danimarka Ligi'ndeki gol krallığı yarışında lider olan Lind de takıma kazandırılmak istenen isimlerden. Fenerbahçe'de transfer listesinin başında Kelechi Iheanacho var. Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı santrfor için bonservis ödemeyecek olmak sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor.