Kelebekler Vadisi'nde Tehlikeli Fotoğraf Çılgınlığı

Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarına çıkan yerli ve yabancı turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektirmeyi sürdürüyor. Vatandaşların güvenliği için Jandarma ekipleri bölgeye uyarı tabelaları astı.

Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve selfie yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklardan aşağıya doğru yürüyor. Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor. Bazı macerapersetler ise vadiye karadan inmeye çalışınca kazalarda beraberinde geliyor. Tehlikeli güzergahlara giriş yasağı getiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tehlikenin daha çok fark edilmesi için vadinin birçok noktasına "düşme tehlikesi" ve bu alandan sonrası yürüyüşe ve ziyarete kapalıdır" yazılı tabelalar astı.

"Güvenli turizm için cam teras istedi"

Bölgeye uzun zamandır cam teras talebinde bulunan Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karabulut, daha önce vadide feci kazalar yaşandığını hatırlattı. Daha önceki cam teras taleplerinin bölgenin sit alanı olmasından dolayı yapılamadığını belirten Karabulut, yeni bir kaza yaşanmadan teras isteğini hatırlattı. - MUĞLA