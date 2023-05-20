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Kelebekler Vadisi'nde Mahsur Kalan Tatilciler Kurtarıldı

Kelebekler Vadisi'nde Mahsur Kalan Tatilciler Kurtarıldı

Turizm Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler JAK ve MAGAME ekipleri tarafından kurtarıldı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Kelebekler Vadisi'nde uçurumda mahsur kalan tatilciler Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve MAGAME ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye tatile gelen Y.B (28) ile D.K (29), yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleye patika yoldan yürüyüşe başladı. Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ve MAGAME ekibi sevk edildi. Ekipler, kayalıklara inen iki tatilciyi kurtardı. Tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

Fethiye Muğla Turizm Haberler

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