Kelebek hastalığı nedir? Kelebek hastalığı belirtileri nelerdir?

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen sistemik lupus hastalığı böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok organa zarar vermesinin yanı sıra sadece cilt üzerinde görülebiliyor. Burundan yanaklara doğru kelebek şeklinde döküntü ve kızarıklık ile varlığını belli eden Lupus hastalığı özellikle doğurganlık yaşı gelmiş kadınlarda görülmektedir. Kelebek hastalığı belirtileri bazı insanlarda aniden ortaya çıkabilirken, bazı insanlarda ise belirti göstermeyebilir. Lupusun teşhisi ve tedavisi hayati önem taşır.

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Kronik, ilerleyici ve iltihaplı bir rahatsızlık olan kelebek hastalığının bilimsel adı "sistemik lupus eritematozus" dur. Bağışıklık sistemi kendi dokularını ve organlarını "yabancı" olarak tanıyarak onlara savaş açar. Birçok organın etkilenmesine neden olan lupus, "kollejen" adı verilen özellikle ciltte, kaslarda, tendonlarda, kemiklerde ve bağlarda yer alan bu proteine saldırmaktadır. Lupus hastalığı Otoimmün bir hastalıktır.

KELEBEK HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Tedavi edilmemesi durumunda ölüme yol açabilen Lupus, doğurganlık çağındaki (15-45) genç kadınlarda görülmektedir. Nadiren erkeklerde, yaşlılarda ve çocuklarda da görülebilir.

KELEBEK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lupusun en belirgin özelliği burun üzerinde başlayan ve yanaklara doğru yayılan kızarıklık ve döküntüdür. Kesin teşhis için öncelikli olarak uzman hekim veya sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

Eklemlerde şişlik ve ağrı

Kilo kaybı

Ateş

Saç Dökülmesi

Kaslarda ağrı ve iltihap

Yorgunluk ve Halsizlik

Migren

Epilesi atakları

İnme

Denge problemleri

Böbrek tutulumu

Damarlar, Akciğer ve kalp zarında iltihaplanma

Göz ağrısı ve şişliği

Ağız ülseri

Göz kuruluğu

Baş ağrısı

Unutkanlık

Nefes Darlığı

Işığa Hassasiyet

KELEBEK HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Kelebek hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, uzmanlar çevresel etkenler ve genetiğin bu rahatsızlıkta önemli rol oynadığını düşünmektedirler. Güneşe fazla kalma, sigara tüketimi ve stresin lupusu gelişimini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Öströjen artışı, bazı viral hastalıklar ve uzun süreli ilaç kullanımı da lupus hastalığına sebep olabilmektedir.

KELEBEK HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Kelebek hastalığı ölümcül risk taşıdığından dolayı erken tanı çok önemlidir. Bunun için yukarıdaki semptomlardan bir veya fazlasını gösteriyorsanız kesin sonuç için sağlık merkezine başvurmanızı önemle tavsiye ederiz. Bununla birlikte lupus hastalığına uzmanlar tarafından yapılan idrar testi, biyopsi, akciğer grafisi, biyokimyasal testler sonucunda teşhis konulabilmektedir.

KELEBEK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İyileşme ve tekrarlama dönemleri olarak ikiye ayrılan lupus, tekrarlanma zamanlarında organların alacağı hasarı en aza indirmek için ilaç takviyesi önerilmektedir. Birçok iltihaplı romatizma rahatsızlığında olduğu gibi lupusunda tedavisi zorlayıcıdır. Uzmanlarlupusa karşı düzenli ve stresten uzak bir hayat tavsiye etmektedir. Kimyasal içerikli besinlerden uzak durmaları, düzenli beslenmeleri ve en önemli korunma yolunun güneş ışınlarından uzak durmaları olduğunu belirtmektedirler. Lupus rahatsızlığına sahip kişiler enfeksiyonlara karşı dikkat etmeleri ve gebelik durumlarında mutlaka uzman yardımı almalıdırlar. Lupus her bünyede farklılık gösterebilir, bu nedenle hekime danışmadan ilaçların kesilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Tedavide genellikle antimalaryal, kortizon, antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır. Takviye olarak D vitamini ve kalsiyum takviyesi yapılabilir. Lupus döneminde sigara ve tütün mamüllerinden kesinlikle uzak durulmalıdır.