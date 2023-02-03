Genellikle tavuk yemekleri, et yemekleri, çorbalar ve soslarda kullanılan kekik bitkisinin birçok faydası ve kullanım alanı var. Sakinleştirici etkisiyle çay olarak da içilen bu bitkiyi kullanıcılar araştırmaya devam ediyor. Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, bağışıklığı destekleyici gibi faydaları vardır. Peki, Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte detaylar haberimizde...

KEKİK ÇAYI NEDİR?

Binlerce yıldır anti-viral ve antioksidan özellikleriyle bilinen kekik çayının faydalarını artık çok daha fazla biliniyor. Mis kokusu ile lezzet veren kekik yapraklarından demlenen çayı enfeksiyonlarla savaşmaya da yardımcıdır. Soğuk algınlığında, öksürük şikayetlerinde kekik çayının faydalarını görmek mümkün. Doğal bir sakinleştirici olarak da etkisini gösteren kekik çayının faydaları arasında kas gerginliğini giderici özelliği de sayılabilir.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklığı destekleyici, mikroorganizmalara karşı vücudu koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Sindirimi kolaylaştırır ve mide sorunlarına iyi gelir. Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir. Manganez, magnezyum, çinko, potasyum, kalsiyum ve demir içeren kekik çayı faydaları şöyle sıralanabilir:

Antioksidan Deposu

Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

Virüslere Karşı Kalkan Olur

Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği taşır. Kekik bitkisindeki ana yağlardan timol, vücutta antiseptik rol oynar. Karvakrol yağı ise yine vücuttaki iltihabı azaltmada yardımcıdır. "Kekik çayı neye iyi gelir?" sorusuna bu bitkinin epstein barr, zona, sitomegalovirüs, hepatit, grip, herpes ve HPV gibi virüslere karşı mücadele ettiği cevabı verilebilir. Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur. Yine Covid-19 sürecinde de bağışıklık sistemini destekleyici yönüyle hastalığın kolay atlatılmasında etkili olduğu belirtildi.

Sinirleri Yatıştırabilir

Kekik çayı faydaları sıralanırken göz ardı edilmemesi gereken özelliklerden biri de bu bitkinin sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Karvakrol bileşiği nörolojik olarak sakinleştirici etki yaratır. Özellikle yatmadan önce içeceğiniz bir fincan kekik çayı rahatlama sağlar.

Öksürüğü Dindirmede Yardımcı

Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Koronavirüs geçiren kişilerde de bu nedenle çok tüketilir oldu. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.

Mideyi Korur

Kekik bitkisi, sindirim sistemi için de faydalar sağlar. Antimikrobiyal özellikleri ile bağırsak sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Adet Ağrılarını Giderebilir

Adet döneminde sancı çeken kadınların kekik çayı imdadına yetişebilir. Ilık bitki çayları genellikle adet ağrılarının hafifletilmesinde yardımcıdır. Kekik çayı ise spazm azaltması nedeniyle için regl ağrısı çeken kadınlar için kurtarıcı olabilir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

"Kekik çayı nasıl demlenir?" sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz. Günde 1-2 defa tüketebileceğiniz kekik çayını hazırlarken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur.

KEKİK ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Kekik çayı zararları bazı rahatsızlıkları olan kişilerde görülebilir. Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler doktora danışmadan kekik çayı içmemelidir.

Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar

Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler