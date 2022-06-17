Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, çalışacağı teknik direktörü belirledikten sonra transferde gaza basacak. Şampiyonluk kadrosu oluşturmak isteyen Galatasaray'ın hedef 27 yaşındaki Keita Balde ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Keita Balde kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı? Keita Balde kimdir?

Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, çalışacağı teknik direktörü belirledikten sonra transferde gaza basacak. Şampiyonluk kadrosu oluşturmak isteyen Özbek iddiaya göre Keita Balde'yi istiyor. Peki, Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

KEİTA BALDE KİMDİR?

2017-2018 sezonu başında Lazio'dan Monaco'ya 30 milyon euroya transfer olan Keita Balde daha sonra kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. 27 yaşındaki oyuncunun şu an piyasa değeri 3 milyon euro. 2021-2022 sezonu başında bedelsiz olarak Cagliari'nin yolunu tutan Keita Balde Diao, ligde çıktığı 26 maçta 3 gol, 2 asistlik ile oynadı.

Haberler.com - Gündem

Keita Balde Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title