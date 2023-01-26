Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın eski takım arkadaşı Keita Balde tarafından sosyal medya üzerinden mesajla taciz edildiğini açıkladı. Gündeme düşen haberin ardından olayın detayları merak edildi ve Keita Balde Icardi olayı ne? Keita Balde Wanda Nara olayı ne? soruları aratıldı.

Çalkantılı hayatlarıyla gündeme gelen Icardi- Wanda Nara ilişkisine yıldız futbolcu Keita Balde de dahil oldu. Icardi yaptığı paylaşımlarla eski takım arkadaşı Balde'nin Nara'yı sosyal medyadan mesaj atarak taciz ettiğini belirtti. Olayın arka planını merak edenler Keita Balde Icardi olayı ne? Keita Balde Wanda Nara olayı ne? sorularını araştırdı.

KEİTA BALDE ICARDİ OLAYI NE?

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın eski takım arkadaşı Keita Balde tarafından sosyal medya üzerinden mesajla taciz edildiğini açıkladı. Daha sonra Balde'nin eşi tarafından defalarca aranan Icardi, arama kayıtlarını da Instagram'dan paylaştı. Galatasaray'ın yıldızının paylaşımları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Balde'nin sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Icardi yaptığı paylaşımlarda Keita Balde'nin evli olmasına rağmen Wanda Nara'ya sosyal medyadan mesaj atarak taciz ettiğini belirtti. "Kocasının karıma yazmayı bırakmadığının farkında olan zavallı bir boynuzluyu uyardım. Wanda'ya özel mesaj yoluyla gönderdiği mesajlar, fotoğraflar var çünkü bunları bana kendi eşim gönderdi." ifadelerini kullanan Icardi, "Keita Balde, Wanda'ya, 'Senin için ailemi bile terk ederim' dedi. Tüm mesajlar bende." dedi. Arjantinli yıldız ayrıca, ayrı yaşadığı Wanda Nara ile boşanmayacağını açıkladı.

Açıklamaları sonrası Keita Balde'nin eşi tarafından defalarca aranan Icardi, telefonundaki aranma kayıtlarını da sosyal medyada paylaştı. Galatasaray'ın yıldızının açıklamaları ve paylaşımları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Balde'nin sosyal medya hesabında futbolcunun fotoğrafının altına Icardi'yi savunan yorumlar yaptı.