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Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Kefken Sahili açıklarında mayın bulunduANKARA MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.

Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu

ANKARA MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."

Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu

Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu

Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu

İhlas Haber Ajansı / Genel

Mayın, Genel, Haberler

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