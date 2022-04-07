Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Kefken Sahili açıklarında mayın bulunduANKARA MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir.
Kefken Sahili açıklarında mayın bulundu
ANKARA MSB: "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir."