KEFEK Başkanı Atabek: Kadın istihdamını arttırmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik projelere odaklandıklarını söyledi. Atabek, uluslararası örgütlerle yakın çalıştıklarını ve yeni dönemde yapılacak çalışmaları ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, erkeklere yönelik farklı projelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik projelere odaklandıklarını söyledi.

Atabek, AA muhabirine, Meclis'in tatile girdiğini, ancak komisyon olarak yaptıkları toplantılarla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile görüşmeler gerçekleştirildiğini anlatan Atabek, uluslararası örgütlerle çok yakın çalıştıklarını kaydetti.

KEFEK Başkanı Atabek, bu anlamda tüm paydaş sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerle fiilen önemli projelere devam ettiklerini aktararak, yeni dönemde yapılacak çalışmaları ele aldıklarını ve masaya yatırdıklarını ifade etti.

Türkiye ve etki alanındaki komşu ülkelerde, Türki coğrafyada ve Balkanlar'da, yeni süreçte farklı çalışmalar da yapacaklarını belirten Atabek, söz konusu ülkelerdeki komisyon başkanlarıyla da yakın mesai içerisinde olmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Erkeklere yönelik farklı projeler de hayata geçirilecek

Atabek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerinde yer aldıklarını, bu ülkelerin dostluk gruplarıyla önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceklerini vurguladı.

Kadın erkek fırsat eşitliği konusunda, toplumun birçok noktasına yakinen temas edecek çalışma alanlarının bulunduğuna dikkati çeken Atabek, birebir vatandaş başvurularının da alındığını anımsattı.

Bu başvuruları da önemle takip edeceklerini dile getiren Atabek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde kadının istihdamıyla alakalı alanda yoğunlaşmak istiyoruz. Özellikle kırsaldaki kadın için kooperatifçiliği çok önemsiyoruz. Şehirli kadın için girişimciliği çok önemsiyoruz. Yine kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelerimiz var. Bir taraftan da özellikle teknolojiyi sürecin içine dahil etmek istiyoruz. Medya, sosyal medya ilişkileriyle alakalı bazı projelerimiz var. Yine kırsaldaki kadını ilgilendiren, teknolojiyle tarımı bir araya getiren projeleri çalışıyor olacağız."

Atabek, kadın erkek fırsat eşitliği bünyesinde sadece kadınlarla ilgili çalışmaların olmayacağının, erkeklere yönelik farklı projeleri de hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Toplumsal gelişmeye de katkı sağlamış olacağız"

Eylül ayında uluslararası bir toplantıyı Sakarya'da gerçekleştireceklerini bildiren Atabek, Türkiye'nin farklı bölge ve illerinde saha ziyaretlerine devam edeceklerini anlattı.

Atabek, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte ilişkilere devam ettiklerini yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanları mikrodan makroya götürdüğünüzde bir vizyon kazandırabiliyorsunuz. Bu anlamda kendi yerel sahamızda, özellikle Sakarya'da, kadın kooperatifleri konusunda çok değerli örneklemlerimiz var. Geçen dönem de kadın kooperatiflerini ziyaret ederek bu iyi örneklemleri çevre şehirlere göstermiştik. Bu iyi örneklemler Sakarya'da ise Sakarya'dan alacağız, başka ildeyse başka ilden alacağız. Yurt dışında ise oradan alacağız. Bir taraftan kendimizdeki örneklemleri onların bilgi dağarcığına sunarak, böylelikle aslında toplumsal gelişmeye de katkı sağlamış olacağız."