Müslümanların ibadet şekillerinden biri olan oruç tutmanın şekil ve kaideleri hadis ve ayetlerle sabitlenmiştir. Kefaret orucu da oruç türlerinden biridir. Oruç tutan her Müslüman kefaret orucu hakkında detaylı araştırma yapmaktadır. Kefaret orucu nedir? Kefaret orucu şartları nelerdir?

KEFARET ORUCU NEDİR?

Kefaret; sözlükte örtmek, gizlemek anlamlarına gelir. Bu anlamda bakıldığı zaman kefaret orucu ise niyet edildikten sonra mazeretsiz bir şekilde kasten bozulan oruçların günahının affedilmesi maksadıyla tutulan oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bu şekilde orucun bozmuş olan kişilerin kefaret ile yükümlü olduğunu belirtmiştir.

HANGİ DURUMLARDA KEFARET ORUCU GEREKİR?

Oruç ibadetinin temeli belirli zaman dilimleri içerisinde yeme ve içme eylemlerinden uzak durmaktır. Ancak bu eylemler dışında oruca zarar veren ve orucu bozan başka eylemler de bulunmaktadır. Mesela cinsel münasebet gibi birtakım nefsani isteklerden kaçınmak gerekir. Bunlara yaklaşmak da orucu bozan durumlar arasındadır. Bunun dışında tütün ürünü olan sigara, nargile gibi keyif veren bu tarz maddeler veya uyuşturucu gibi her türlü bağımlılık uyandıran maddenin içilmesi de orucu bozar. Bu durumlarda da 60 gün kefaret ödemek gerekir. Önem derecesi fark etmeksizin ağız yoluyla alınan her türlü ilaç yine orucu bozar. Damardan serum ve kan verilmesi, gıda ve vitamin iğneleri de orucu bozar. Ancak bu gibi sağlık açısından zaruri durumlarda ise bozulan orucun yerine kaza edilmesi yeterlidir.

KEFARET ORUCU NASIL TUTULUR?

Kefaret orucu niyet edildikten sonra başlar ve 60 gün peş peşe bir şekilde tutulması gerekir. Mesela kefaretin 58. gününde sağlığı yüzünden orucu sonlandırmak zorunda kalan kişi sağlığı elverdiği taktirde tekrardan 1. günden itibaren olmak üzere kefaret orucunu tutması gerekmektedir. Yaşlanıp elden ayaktan düşmüş veyahut sağlığı el vermeyip oruç tutamayan kişiler; zengin ise orucunu her gün bir fakir kişiye fidye olarak verebilir. Kefaret ile mükellef olmuş kişi aynı zamanda fakir de ise fidye vermez ve bu durumda yapacağı tek şey Allah'a dua etmek ve O'ndan af dilemek olur.

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