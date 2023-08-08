("Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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8 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
"Kedinin kanadı olsaydı" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
A-) Farenin esamesi okunmazdı
B-) Köpeğin çilesi dolmazdı
C-) Serçenin adı kalmazdı
D-) Leyleğin çenesi durmazdı
Doğru Cevap : C şıkkı