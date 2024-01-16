Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir?

Havaların soğumasıyla merak edilen soruların başında kediler üşür mü, köpekler üşür mü? geliyor. Özellikle sokak hayvanlarına yaz ve kış mevsiminde dikkat etmek gerekiyor. Yaz aylarında sıcakta susuz kalmaması için hayvanlara özen gösterildiği kadar kış aylarında da üşümemelerine dikkat edilmeli. Kediler üşür mü? Köpekler üşür mü? Evcil hayvanların vücut sıcaklığı nasıl kontrol edilir?

KEDİLER ÜŞÜR MÜ?

Kedi sahipleri, kedilerin tüylerinin olmaması nedeniyle vücutlarının sıcak olduğunu düşünüyor. Her dokunduğumuzda sıcak olarak hissettiğimiz kediler, aslında üşür. Kedilerin vücut sıcaklıkları bir insana göre 2 derece daha fazla olduğu için biz onları sıcak hissedebiliriz. Ancak bir kediye göre vücut ısısının normal mi yoksa az mı olduğunu da takip etmemiz gerekir.

Bu nedenle kedilerin soğukta üşüyüp üşümediklerini anlayabilmek için en basit yöntem olarak titremelerinin olup olmadığının takibini yapabiliriz. Kediler, kış mevsiminden önce tüylerini soğuk hava şartlarını göre değiştirirler; ancak kimi zaman bu yetersiz kalabilir. Özellikle de sıcağı seven hayvanlar olduklarını düşünürsek.

Özellikle yaşlı kediler, yavru kediler ve hasta kediler soğuk kış aylarında daha çok üşürler. Kedilerin yerlerde yattığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle çok soğuk günlerde onları korumak için ısıtmalı kedi evi alabiliriz veya kalorifer peteğine asılan kedi yatağı da fazlasıyla hoşlarına gidecek.

KÖPEKLER ÜŞÜR MÜ?

Pek çok cinsi olan köpeklerin soğuğa dayanıklı olmayan cinsleri de elbette üşür. Eğer sahip olduğunuz köpek Sibirya Kurdu, Sivas Kangalı veya Alabay gibi soğuğa dayanıklı bir ırktan değilse soğuk havalar köpeğinizi fazlasıyla olumsuz etkiler.

Köpeklerin üşüme eşiği ile bizimki aynı olmasa da bazı köpek cinslerinin üşüdüğü göz önünde bulundurulmalı. Özellikle küçük ırk köpeklerinin derilerinin ince olması nedeniyle soğuğa karşı daha hassaslardır. Bu nedenle üşüdüğünüz bir ortamda köpeğinizde üşüyecektir.

Sahiplendiğiniz köpek küçük ırklardansa üşümemesi için onlara özel olarak tasarlanan kazakları veya ceketleri kullanabilirsiniz. Köpeklerinize kıyafet giydirmek oldukça zor olabilir. Ancak onları küçüklüklerinden itibaren hazırlarsanız bu konuda fazla zorlanmazsınız.

KEDİLERİN VE KÖPEKLERİN ÜŞÜYÜP ÜŞÜMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Küçük ırk köpeklerin üşümesi daha büyük olasılık ancak tek katmanlı tüy yapısına sahip olan köpek cinsleri de üşüyebilir. Bu cins köpekler; açık renk tüylü köpekler, yaşlı köpekler, zayıf veya sağlık sorunu olan köpeklerdir. Yürüyüşe çıkardığınız köpeğiniz bir süre sonra titremeye başlarsa yüksek ihtimalle üşüyordur.

Köpeğiniz yorgun, uykulu vaye hareketli görünüyorsa da üşüyor olabileceğini düşünmek gerekir. Kıvrılarak yatan köpekler de genellikle üşüyordur. Özellikle burnunu patilerin arasına sokarak uyuyan bir köpeğin üşüdüğü kesinlikle belli olur.

Köpeğinizin üşüdüğünü anlamanın bir diğer yolu ise kilo kaybetmeleridir. Kış aylarında bir köpeğin kilo kaybetmesi, vücut ısısını ayarlamak için harcadığı enerji nedeniyle olur. Evde yeterli ısıtmaya yer vermenin yanı sıra veteriner eşliğinde mamasını da artırabilirsiniz.

BAHÇEDE KALAN KÖPEĞİ NASIL ISITABİLİRİZ?

Bahçede baktığınız evcil hayvanınız veya sokak köpeğinin vücut ısısını ayarlamak için en basit yöntem suyunun ve mamasının donmasını önlemek olacaktır. Ayrıca bir kulübesi olması da çok önemlidir. Sokak hayvanları için de belediye ekiplerinden kulübe desteği almak mümkün.

Kar ve yağmur yağışlarında köpeğinizi korumak için seçeceğiniz kulübe çok büyük veya çok küçük de olmamalı. İçerisinde yatak olması da köpeğinizin konforu ve daha sıcak kalması için önemlidir. Su geçirmez ısıtıcı özelliğe sahip yataklar sayesinde onun üşümesini azaltmanız mümkün olacak.

Bu konuda su çeken havlu veya battaniyelerin kullanımına da dikkat edilmeli. Su çeken bu maddeler hayvanlar için sağlıksız bir ortam oluşmasına neden olur.