Kediler neden kusar? Kediler kusunca ne yapılmalı?

Birçoğumuzun evinde sahiplenmiş olduğumuz can dostumuz vardır. Bir de sokakta besleyip, baktığımız hayvanlar var. Her biri bizim için bir çocuk gibi oldukları için başlarına bi şey gelmesi bizi çok korkutur. Bu nedenle her hareketlerini dikkatle inceleriz. Çoğu hayvan sahibinin sorduğu sorulardan biri olan kediler neden kusar? Sorusuna yanıt hazırladık. Kedi kusunca ne yapmalıyız? Kediye ne iyi gelir?