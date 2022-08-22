Kediler neden kusar? Kediler kusunca ne yapılmalı?

Birçoğumuzun evinde sahiplenmiş olduğumuz can dostumuz vardır. Bir de sokakta besleyip, baktığımız hayvanlar var. Her biri bizim için bir çocuk gibi oldukları için başlarına bi şey gelmesi bizi çok korkutur. Bu nedenle her hareketlerini dikkatle inceleriz. Çoğu hayvan sahibinin sorduğu sorulardan biri olan kediler neden kusar? Sorusuna yanıt hazırladık. Kedi kusunca ne yapmalıyız? Kediye ne iyi gelir?

Kediler yerde bulduğu her şey ile oynarken ağzına atma eğilimine sahiptir bu nedenle sıklıkla ağızlarına aldıkları yabancı maddeler yüzünden kusarlar. Bazen de kusmalarının farklı sebepleri olabilir. Bunları veteriner hekime danışarak en güvenli bilgiye ulaşabiliriz. Kedilerin kusma sebepleri bazen önemsizken bazen de çok önemlidir çünkü ileride daha farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Kediler niye kusar?

KEDİLER NEDEN KUSAR?

Kedilerin kusmasına sebep olan birçok neden vardır. Bu sebeplere sırayla bakalım.

• Tüy yutması

Sıklıkla denk geldiğimiz kusma sebebi tüy yumağını yutmasıdır. Kendisini temizlemek için vücudunu yalarken biriken tüyler ağzında kalır. Tükürmek gibi bir şansları olmadığı için kusarak tüy yumağını çıkartırlar.

• Zararlı besin yemek

Kedilerin her bulduğu maddeyi yeme alışkanlıkları vardır. Yerden bulduğu besini yemesi kedinizde alerjik etki göstermiş olabilir.

• Mamasını değiştirmek

Kedinizin mamasını sıklıkla değiştiriyorsanız midesinde problemler yaratabilir. Yaş mamayı sıklıkla vermek kedinizin kusmasına sebebiyet verebilir. Sıklıkla mama değiştirme durumunuz varsa mamasını sabit tutarak kusmasına mama değişikliğinin sebep olup olmadığını anlayabilirsiniz..

• Parazit

Kedilerin sindirim sisteminde olan parazitler, kedinizin kusmasına sebep olabilir. Dışkısında ufak kurt gibi şeyler görüyorsanız paraziti vardır. Veteriner hekimin uygulayacağı tedaviyle kedinizi iyileştirebilirsiniz.

• Böbrek ve karaciğer yetmezliği

• Zehirlenme

• Narkozlu ameliyat sonrası bulantı

• Ülser

• Pankreas hastalığı

KEDİLERİN KUSMA TÜRLERİ

Akut kusma: Kendisini temizlerken tüy yumağı yutması sonucu kusma halidir. Gayet normaldir ve sıklıkla karşılaşabilirsiniz.

Kronik kusma: Gün içerisinde 3 kezden fazla kusuyorsa kroniktir. Kronik kusmanın sebebi yediği besin kaynaklı alerji yapması, metabolik sorunlardan dolayı olabilir. Veteriner hekimin görmesi gereken durumdur.

Kan kusma: Önemli sağlık sorunları barındıran kusma biçimidir. Tümör, zehirlenme, ülser veya iç kanama olabilir. Veteriner hekimin hızlı bir şekilde görmesi gereken durumdur.

KEDİLER KUSUNCA NE YAPILIR?

2-24 saat arası kedinize mama vermemek ve az miktarda ama çok kez su vermek kusan kediniz için iyi olacaktır.

Kedinizin kustuktan sonra hal ve hareketlerini dikkatli takip etmenizde fayda var. Kusmasının sebeplerini teşhis etmek önemlidir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle veteriner hekime başvurun. Veteriner hekimin tavsiyesine göre hareket edin.