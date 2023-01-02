Kediler kaç ayda doğurur? Kediler kaç ay hamile kalır? Kediler ne zaman doğurur?

Kedilerin doğumu ne kadar sürer merak ediliyor. Kediler kaç ayda doğuruyor, hamilelik süresi ne kadar soruları kedi sahipleri tarafından araştırılıyor. Dişi kediler, bir yıl boyunca birkaç östrus döngüsü olan ve genellikle 21 gün süren polöstrus hayvanlardır. Peki, Kediler kaç ayda doğurur? Kediler kaç ay hamile kalır? Kediler kaç haftada doğum yapar? İşte, Kediler ne zaman doğum yapar? Kediler kaç aylıkken doğurur? Yanıtı...

Kediler kaç ayda doğurur? Kedilerin doğumu ne kadar sürer merak ediliyor. Kediler kaç ayda doğuruyor, hamilelik süresi ne kadar soruları kedi sahipleri tarafından araştırılıyor. Dişi kediler, bir yıl boyunca birkaç östrus döngüsü olan ve genellikle 21 gün süren polöstrus hayvanlardır. Peki, Kediler kaç ayda doğurur? Kediler kaç ay hamile kalır? Kediler kaç haftada doğum yapar? İşte, Kediler ne zaman doğum yapar? Kediler kaç aylıkken doğurur? Yanıtı haberimizde...

KEDİLER KAÇ AYDA DOĞURUR?

Kediler ortalama 2 ay hamile kalır. Kedilerin hamilelik süresi 57- 67 gün arasıdır. Ortalama kedilerin hamilelik süresi 63 gündür.

KEDİLERDE ÜREME

Dişi kediler, bir yıl boyunca birkaç östrus döngüsü olan ve genellikle 21 gün süren polöstrus hayvanlardır. Genellikle Şubat ve Ağustos ayları arasında çiftleşmeye hazırdırlar.

Birkaç erkek kedi kızgınlık döneminde dişiyi cezbeder. Erkek kediler dişi kedi için kavga eder ve galip olan erkek kedi çiftleşme hakkını kazanır. İlk başta dişi erkeği reddeder ancak sonunda dişi erkeğin çiftleşmesine izin verir. Erkek kedinin penisinde yaklaşık 1 mm (1/32 in) uzunlukta 120-150 arası geriye bakan penil dikenler olduğundan, erkek onu dışarı çekerken dişi yüksek sesle bağırır. Penisin geri çekilmesiyle, dikenler dişiye daha fazla cinsel uyarır, bu ise yumurtlamayı tetikler.