Sosyal medya, son günlerde özellikle Kedicik belgeseliyle büyük bir hareketlilik yaşıyor. Adnan Oktar'ın suç örgütünün nasıl işlediğini anlatan bu belgesel, birçok kişi tarafından izlenmek isteniyor. Peki, KEDİCİK BELGESELİ nerede izlenir, hangi platformda? Adnan Oktar Kedicik belgeseli FULL İZLE! İşte detaylar…

Kedicik belgeselinin hangi kanalda ve nereden izlenebileceğini araştıranlar artıyor. Bu belgesel, Adnan Oktar'ın suç örgütünün işleyişini, düzenini ve genç kızlar ile delikanlıları nasıl tuzağa düşürdüklerini anlatıyor. Güzel ve zengin ailelerin genç kızlarını ve yakışıklı gençleri hedef alan, grup ilişkisine zorlayan ve daha sonra bu görüntülerle şantaj yapan Adnan Oktar suç örgütünün faaliyetlerini gözler önüne seren bir belgesel olarak büyük ilgi görüyor. Kedicik belgeseli, son günlerin en çok tartışılan ve izlenen yapımlarından biri haline geldi. Peki, KEDİCİK BELGESELİ nerede izlenir, hangi platformda? Adnan Oktar Kedicik belgeseli FULL İZLE! İşte detaylar…

KEDİCİK BELGESELİ NEREDE İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Youtube üzerinden 140 journos kanalından Kedicik belgeselini online olarak izleyebilirsiniz. 3 gün önce yayına eklenen Kedicik belgesinin süresi 1 saat 16 dakika.

ADNAN OKTAR KEDİCİK BELGESELİ FULL İZLE

140 Journos Youtube kanalında yayınlanan belgeselin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Mehdilik iddiası ve tuhaf bir islam yorumuyla dünyanın en sıradışı suç örgütlerinden biri... mehdinin zuhûr alameti olan 100 bin bakireye ulaşmak için kurulmuş acımasız bir sistem... başta genç kızlar olmak üzere binlerce insanın hayatını altüst eden adnan oktar'ın, 40 yılın sonunda güç bela çökertilen örgütünün sırları ilk kez ortaya dökülüyor. işte, dalga geçtiğimiz kediciklerin hikayesi. 140journos'tan "kedicik"... İçerik, adnan oktar silahlı suç örgütü davası gerekçeli kararına dayanmaktadır. tanık koruma programı kapsamında kimliği değiştirilen mağdur ü.'nün ifadeleri ve ifadede anlatılan olaylar birebir canlandırılmıştır.

Öte yandan suç örgütü lideri olarak yargılanan Adnan Oktar'a yakın isimlerden SerapA kıncıoğlu Haberler.com stüdyosuna konuk olduğu videoyu izleyebilirsiniz. Yayınlanan programlarını ve dava süreçlerini anlatan Akıncıoğlu, hapishanede geçirdiği günlerini de paylaşmıştı.