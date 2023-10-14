140journos tarafından yapılan ve 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ı anlatmakta olduğu Kedicik belgeseline ulaşamayan birçok kişi Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Kedicik belgeseli neden silindi, sebebi ne?

Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Kedicik belgeseli neden silindi, sebebi ne?

Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Sorusu, Kedicik belgeseline ulaşamayan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. 140journos'un YouTube hesabında yayınlanan videoya ulaşamayan vatandaşlar internet üzerinde Kedicik belgeseli neden silindi, sebebi ne? Sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında sosyal medya üzerinde birçok iddia yer alıyor. Peki, Kedicik belgeseli kaldırıldı mı? Kedicik belgeseli neden silindi, sebebi ne?

KEDİCİK BELGESELİ KALDIRILDI MI?

Kedicik belgeseli İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen telif hakkı hak talebi nedeniyle 140journos'un YouTube videosu kaldırıldı. Belgesel izlemek isteyen izleyiciler, YouTube adresini ziyaret ettiklerinde şu açıklama yer aldı.

"Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısıyla karşılaştı." Bu nedenle Kedicik belgeseli İhlas Haber Ajansı tarafından telif hakkı hak talebi nedeniyle kaldırıldığı biliniyor.