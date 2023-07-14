Kediler genellikle temizliklerini tüylerini yalayarak yaparlar. Ancak bazı kedi sahipleri Kedi yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kedi yıkandıktan sonra kurutulur? Kediler nasıl yıkanmalı, yıkarken nelere dikkat edilmeli? sorularına yanıt arıyor. Kedi yıkama hakkında detayları sizler için derledik.

Kedi yıkanır mı, yıkanmaz mı sorularına yanıt aranıyor. Kediler, temizliklerini genellikle tüylerini yalayarak gerçekleştirirler. Ancak bazen yapışkan maddelerin veya kirin tüylerinden uzaklaştırılması için yıkama işlemine ihtiyaç duyabilirler. Peki kedi yıkanır mı? Kediler nasıl yıkanmalıdır? Kediler yıkanırken nelere dikkat edilmeli? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

KEDİ YIKANIR MI?

Kediler, genellikle hastalık gibi özel nedenler haricinde yıkanmaya ihtiyaç duymazlar. Bu sebeple, kedinizi gereksiz yere yıkamanız önerilmez. Kedilerin kendilerini temizlemek için kullandıkları bir dili vardır ve genellikle tüylerini yalayarak temizlerler. Ancak, bazı durumlarda kedinizin tüylerine yapışkan veya temizlenemeyecek maddeler bulaşmışsa, o zaman yıkama işlemine ihtiyaç duyabilirler.

KEDİLER NASIL YIKANMALIDIR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Adım 1: Tüylerde Oluşan Karışık Düğümlerin Sökülmesi

Kedinizi yıkamadan önce, tüylerinde oluşan düğümleri çözmek önemlidir. Tüyleri temizleyerek, yıkama işlemi sırasında daha etkili bir şekilde suyun tüm vücuda nüfuz etmesini sağlarsınız. Bir tarak veya özel bir tüy açıcı fırça kullanarak, kedinizin tüylerini nazikçe tarayın ve düğümleri çözün.

Adım 2: Kedinizi Suyla Tanıştırma

Kedinizi yıkamadan önce, suyla tanışması ve suya karşı güven duyması önemlidir. Bunun için, kedinizin sevdiği bir oyuncağı küvetin içine yerleştirerek suya karşı olan korkusunu azaltabilirsiniz. Kedinizin oyuncağına odaklanarak, suya alışmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 3: Göz ve Kulaklara Dikkat

Kediyi yıkarken, gözlerine ve kulaklarına özellikle dikkat etmek önemlidir. Suyun gözlere veya kulaklara girmesini önlemek için, bunları korumak için uygun bir şekilde hareket etmelisiniz. Nemli bir bez veya pamuk ped kullanarak, göz çevresini ve kulakları nazikçe temizleyebilirsiniz.

Adım 4: Suyla Yıkama Tekniği

Kedinizi yıkarken, suyla temasını en aza indirmek önemlidir. Duş başlığı yerine, bir sulama kabı kullanarak suyu daha kontrollü bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu, kedinin sakin kalmasını ve suya karşı olan tepkisini en aza indirmesini sağlar.

Adım 5: Kedi Şampuanı Kullanımı

Kedinizi yıkarken, uygun miktarda kedi şampuanı kullanmak önemlidir. Kedinizin cildini tahriş etmemek için veterinerinizden öneri alabilirsiniz. Kedi şampuanını tüylerine uygularken, nazik hareketlerle tüm vücuduna yayın ve köpürtün. Bu şekilde, tüylerin tamamına eşit bir şekilde şampuan nüfuz etmiş olur.

Adım 6: Durulama ve Havluyla Kurulama

Kedinizi yıkadıktan sonra, tüm şampuanı iyice durulamak önemlidir. Şampuanın kalıntıları kedinizin cildine zarar verebilir veya kaşıntıya neden olabilir. Durulama işleminden sonra, kedinizi temiz bir havluyla sararak kurulayın. Kedinizin soğuk algınlığına yakalanmaması için, kafasını ve kulaklarını özellikle koruyun.

Yavru kedi yıkanırsa ne olur?

Yavru kedileri mecbur kalmadıkça yıkamamak gerekir. Gelişimini yeni yeni tamamlamaya çalışan yavru kedilerin yıkanması sonrasında iyi bir şekilde kurutulmazsa hastalanmasına yol açabilir. Ayrıca kullanılan yanlış kimyasal yıkama ürünleri, kedinizin bağışıklığına zarar verebilir.

Kedi normal sabunla yıkanır mı?

Evde kedi için özel şampuanın olmaması durumunda, normal şampuanın kullanılmaması gerekir. Normal şampuanlar, kedinin derisini kurutabilir ayrıca yıkama esnasında yalarlarsa bünyeleri de zarar görebilir. Bu yüzden kedi şampuanın bulunmadığı durumlarda yalnızca ılık su ile yıkamak daha doğru olacaktır.