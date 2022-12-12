Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe sokulan mikroçip uygulamasında son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu açıklamıştı. Evinde evcil hayvan besleyen vatandaşlar çip zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladılar. Kedi ve Köpeklerde çip takmak zorunlu mu? Evcil hayvanlara çip neden takılır? Evcil hayvanların çip fiyatları ne kadar? Çip takmanın zararı var mı? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Evcil hayvan sahipleri kedi, köpeklerde çip takmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, Kedi, köpeklerde çip takmak zorunlu mu? Evcil hayvanlara çip neden takılır? Evcil hayvanların çip fiyatları ne kadar? Çip takmanın zararı var mı? Detaylar haberimizde....

KEDİLERE ÇİP ZORUMLU MU ?

Tarım ve Orman Bakanlığı kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesinin yasal bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu hayvanların kimliklendirilmesi için son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu bildirdi.

EVCİL HAYVANLARA ÇİP NEREDE TAKILIR?

Çip taktırma işlemleri veteriner hekimlerde yaptırılabiliyor. Ayrıca il ve ilçe tarım müdürlüklerinden de aynı işlem yapılıyor. Hayvanlar böylelikle kayıt altına alınıyor.

EVCİL HAYVANLARA ÇİP FİYATI NE KADAR?

Veteriner kliniklerde fiyat değişikliğine göre çip taktırma fiyatları 250-500 TL arasında değişiyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden 75 TL'ye de yaptırılabiliyor. Fiyat için çip işlemi yaptırılacak yeri arayıp bilgi almak en doğrusu olacaktır.

NEDEN ÇİP TAKILIYOR?

Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaraları ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

ÇİP TAKTIRMANIN ZARARI VAR MI?

Çip sisteminin işleyişi hakkında bilgi veren Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acer, "Çip sistemi, aynı bizim T.C. kimlik numaramız gibi 15 haneden oluşan, radyo frekans mekanizmasıyla çalışan, hayvanlarımızın deri altına özellikle kedi, köpek ve gelinciklerde yapılan hiçbir zararı olmayan bir uygulamadır. Mikroçip deyince bazen insanlar yanlış algılayabiliyor.

Uyduyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Sadece okuyucu sistemden sırt bölgesinde kontrol edildiğinde fark edilebilir. Bunun dışında Tarım Bakanlığının PETVET diye bir sistemi var. Aynı şekilde bir ev hayvan pasaportu uyguluyoruz. Hayvan sahibinin bilgileri, adresi, telefon numarası gibi bilgilerini işliyoruz. Dostumuz kaybolduğu zaman en yakın veteriner kliniğine götürüldüğünde sahip teşhisi çok kolay yapılabiliyor. Sistem bu şekilde" ifadelerini kullandı.