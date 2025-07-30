Söz konusu vakada, genç bir kadının ölüm nedeni olarak evde beslenen kedinin tüylerine bağlı geliştiği öne sürülen bir enfeksiyon gösterildi. Kedi tüyü öldürür mü?

KEDİ TÜYÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Türkiye'de büyük yankı uyandıran bir ölüm vakasının ardından kedi tüyünün insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu.

Söz konusu vakada, genç bir kadının ölüm nedeni olarak evde beslenen kedinin tüylerine bağlı geliştiği öne sürülen bir enfeksiyon gösterildi.

Uzman Görüşleri:

• Göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, doğrudan kedi tüyünün öldürücü olmadığını vurguluyor.

• Ancak kedi dışkısıyla temas sonucu oluşabilecek "Toksoplazma" gibi parazit enfeksiyonları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

• Alerjik bünyeye sahip bireylerde astım krizleri veya solunum sıkıntıları yaşanabilir.

• Hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler risk altına girebilir.