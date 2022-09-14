Kediler, vücut ve ruhları kadar naif ve hassas bir sindirim sistemine sahiptir. Bu sebeple ne yazık ki hastalıklara kolay yakalanır. Ömürleri boyunca birçok hastalıkla karşı karşıya gelen kedilerin neden kustuğu merak ediliyor. Peki, Kedi neden kusar? Kediler neden kusar?

Kedi sahipleri kedilerin neden kustuğunu merak ediyor. Bir çok sebebi bulunan kedi kusmalarının nedeni nedir? Peki,Kedi neden kusar? Kediler neden kusar? İşte detaylar haberimizde...

KEDİLER NEDEN KUSAR?

Kedi kusmasının başlıca nedenleri arasında mama değişikliği yapılması, vücudun daha önce yemediği ve alerjik reaksiyonda bulunabilecek tehlikeli yabancı besin tüketimi, kedi parazitleri, tüy yumağı, mide tıkanması, hormonsal değişiklikler ve duygusal problemler sayılabilir.

KEDİLERİN KUSMALARINA NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR?

Temizlenme sonrası kendi tüylerini yutmaları,

Yabancı bir madde yutmuş olmaları,

Mama değişimi,

Alerjileri olan bir gıdayı yemeleri,

Yedikleri gıdaların tarihinin geçmesi,

Bağırsaklarında parazit bulunması,

Midelerinde bakteri bulunması,

Böbrek ve karaciğer yetmezliği,

Safra kesesinde iltihaplanma,

Kısırlık ameliyatı ve diğer narkozlu ameliyatlardan sonra bulantılar,

Zehirlenme,

İlaç yan etkisi,

Pankreas rahatsızlıkları.

Ülser.

Herhangi bir organda bulunan ur.