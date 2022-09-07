Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kedi Batmaz tarifi! Masterchef Kedi Batmaz nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Kedi Batmaz gerekli malzemeler nelerdir?

Gündem Haberleri

Kedi Batmaz tarifi! Masterchef Kedi Batmaz nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Kedi Batmaz gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 7 Eylül yarışmasında şefler tarafından Kedi Batmaz yapılması istendi. Peki Masterchef Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekli malzemeler nelerdir? Kedi Batmaz yemek tarifi! Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz yemeği hangi yöremize aittir? Kedi Batmaz yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kedi Batmaz tarifi oldu. Peki en güzel Kedi Batmaz yemek tarifi nasıldır? Kedi Batmaz yemeği nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekli malzemeler nelerdir? Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekenler neler? Kedi Batmaz yemeği hangi ile ait?

KEDİ BATMAZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • Un
  • Su
  • Tuz
  • 2 Yemek kaşığı tereyağı
  • Tuzlu keş

KEDİ BATMAZ NASIL YAPILIR? KEDİ BATMAZ TARİFİ!

Bir tencereye yarısını dolduracak kadar su konur. Su kaynatılır. Kaynayan suyun içine azar azar un konularak karıştırılır, tam koyu kıvama gelinceye kadar un katılır. Tuzunu ve yağını koyup katı bir hamur haline gelinceye kadar pişirilir. Piştikten sonra bir tabağın içine tuzlu keş rendelenip konulur. Bir kaseye soğuk su konulur. Bir kaşık yardımıyla pişmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde hamur alınıp tabağa konulur. Hazırladığımız hamurun kaşığa yapışmaması için ara sıra kaseye koyduğumuz suya batırılır. Tabağa bir miktar hamur çıkardıktan sonra üzerine tekrar tuzlu keş serpilir. Tereyağı bir tavada kızartılır ve hazırladığımız hamurun üzerine dökülerek servis yapılır.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine dünün ardından bugün de zam geldiAraç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine dünün ardından bugün de zam geldi Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçlarıKylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdiTrabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yemek Tarifi Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title