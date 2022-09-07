Kedi Batmaz tarifi! Masterchef Kedi Batmaz nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Kedi Batmaz gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 7 Eylül yarışmasında şefler tarafından Kedi Batmaz yapılması istendi. Peki Masterchef Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekli malzemeler nelerdir? Kedi Batmaz yemek tarifi! Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz yemeği hangi yöremize aittir? Kedi Batmaz yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kedi Batmaz tarifi oldu. Peki en güzel Kedi Batmaz yemek tarifi nasıldır? Kedi Batmaz yemeği nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekli malzemeler nelerdir? Kedi Batmaz nasıl yapılır? Kedi Batmaz için gerekenler neler? Kedi Batmaz yemeği hangi ile ait?

KEDİ BATMAZ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Un

Su

Tuz

2 Yemek kaşığı tereyağı

Tuzlu keş

KEDİ BATMAZ NASIL YAPILIR? KEDİ BATMAZ TARİFİ!

Bir tencereye yarısını dolduracak kadar su konur. Su kaynatılır. Kaynayan suyun içine azar azar un konularak karıştırılır, tam koyu kıvama gelinceye kadar un katılır. Tuzunu ve yağını koyup katı bir hamur haline gelinceye kadar pişirilir. Piştikten sonra bir tabağın içine tuzlu keş rendelenip konulur. Bir kaseye soğuk su konulur. Bir kaşık yardımıyla pişmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde hamur alınıp tabağa konulur. Hazırladığımız hamurun kaşığa yapışmaması için ara sıra kaseye koyduğumuz suya batırılır. Tabağa bir miktar hamur çıkardıktan sonra üzerine tekrar tuzlu keş serpilir. Tereyağı bir tavada kızartılır ve hazırladığımız hamurun üzerine dökülerek servis yapılır.