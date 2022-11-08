Keçiperver kimdir, gerçek ismi ne? Keçiperver kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Keçiperver'in gerçek ismi, hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Keçiperver kimdir, gerçek ismi ne? Keçiperver kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Paylaştığı videolar ile milyonlarca izlenme alan sosyal medya fenomeni Keçiperver kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir merak edilen başlıklar arasında geliyor. İşte bilgiler...

KEÇİPERVER KİMDİR?

Keçiperver gerçek ismini ve kimliği gizli tutan, sosyal medya ve İnstagram fenomenidir. Paylaşım yaptığı köy videoları ile gündeme gelmiştir. Keçiperver, Burdur Bucak Çamlık Köyü'nde yaşamaktadır. Buradaki köy hayatını takipçileri ile eğlenci şekilde paylaşıyor. Keçiperver Ankara Gazi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Keçiperver'in 1993 Antalya doğumlu olduğu bilinmektedir.

Keçiperver'in Youtube'da 85 bin abonesi bulunmaktadır. İnstagram'da ise 358 bin takipçisi vardır.