Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman?

Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

8 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Keçiörengücü - Tuzlaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Keçiörengücü- Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Keçiörengücü- Tuzlaspor maçı ne zaman?

KEÇİÖRENGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Ekim Pazar günü oynanacak olan Keçiörengücü - Tuzlaspor karşılaşması saat 13:30'da Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü - Tuzlaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ KULÜBÜ BAŞKANI: YENİ GENÇ YETENEKLER BULDUK

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, eski oyuncularından Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe'de oynayan Samet Akaydın'ın seviyesine çıkacak yeni genç yetenekleri bulunduğunu, onların da zamanla üst seviyeye geleceklerini belirtti.