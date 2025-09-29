Keçiörengücü - Pendikspor maçı CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Keçiörengücü - Pendikspor maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında heyecan dorukta! Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Keçiörengücü – Pendikspor mücadelesi, ligdeki dengeleri değiştirebilecek kritik bir sınav niteliğinde. Sahaya çıkacak her iki takım da galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Keçiörengücü - Pendikspor maçı hangi kanalda? Keçiörengücü - Pendikspor maçı nerede, nasıl izlenir? TRT 1 Keçiörengücü - Pendikspor maçı canlı şifresiz link haberimizde...

KEÇİÖRENGÜCÜ – PENDİKSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE!

Trendyol 1. Lig'in 2025-2026 sezonunun 8. haftasında, Ankara Keçiörengücü ile Pendikspor arasında oynanacak bu kritik mücadeleyi şifresiz ve şifreli platformlardan nasıl izleyebileceğinizi detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

KEÇİÖRENGÜCÜ – PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü – Pendikspor karşılaşması, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14:30'da başlayacaktır. Maç, Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takım da sezonun ilk haftalarındaki performanslarıyla dikkat çekiyor ve bu maç, ligdeki konumlarını belirlemede önemli bir rol oynayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ – PENDİKSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

KEÇİÖRENGÜCÜ – PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu mücadele, aşağıdaki kanallardan canlı olarak yayınlanacaktır:

TRT Spor: Şifresiz yayın, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden erişilebilir.

beIN SPORTS 2: Şifreli yayın, Digiturk platformu üzerinden izlenebilir.

Tabii: Şifreli yayın, internet üzerinden erişilebilir.

KEÇİÖRENGÜCÜ – PENDİKSPOR MAÇ KADROSU

Maç öncesi her iki takımın da başlangıç kadroları henüz açıklanmamıştır. Genellikle maçtan yaklaşık bir saat önce kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ve web sitelerinden kadrolar duyurulmaktadır. Bu nedenle, maç öncesinde güncel kadro bilgilerini bu platformlardan takip etmeniz önerilir.