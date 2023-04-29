Keçiörengücü - Manisa FK maçı canlı izle! Keçiörengücü - Manisa FK maçı canlı izleme link var mı?

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KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

Keçiörengücü - Manisa FK karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports 2 kanalları üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. TRT Spor, Bein Sports 2 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

29 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan Keçiörengücü - Manisa FK karşılaşması saat 13:30'da Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.